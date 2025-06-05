Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüphe şahsa ise adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ekiplerince; 3 şüpheli şahsın üzerinden 0.71 gram kokain maddesi, 3.00 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL