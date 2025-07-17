Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 farklı noktada toplam bin 520 kök kenevir ve 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam bin 520 kök kenevir bitkisi ile 4 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
Öte yandan Solhan-Şeref yol kontrol noktasında durdurulan otobüs içerisinde; 1 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aramada valiz içerisinde 50 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL
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