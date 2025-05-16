Birecik\'te Lüks Araç Alev Aldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki lüks otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde park halindeki 35 NPB 97 plakalı Audi marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Park halindeki diğer araçların sahipleri, kendi araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay anında vatandaşlar büyük korku yaşadı. - ŞANLIURFA