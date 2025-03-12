Birecik'te Park Halinde Otomobile Saldırı

Park halindeki otomobile silahlı saldırı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Meydan Mahallesi sahil yolunda yaşandı. Kaymakamlık konutu yakınında park halinde olan 27 BAS 011 plakalı otomobile iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.