Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü

Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü
10.06.2026 13:52  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da ana caddeye dikkatsizce fırlayan bisikletli çocuklar, belediye otobüsünün çarpmasıyla düştü. Hafif yaralanan çocuklar faciadan dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da ana caddeye fırlayan bisikletli çocuk, belediye otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, yan yoldan bisikletiyle ilerleyen çocuklar, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden dikkatsizce ana yola fırladı. O esnada caddede seyir halinde olan belediye otobüsü, çocuklara aracın yan tarafı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşerek hafif şekilde yaralanan çocukların yardımına vatandaşlar koştu.

Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan çocukların o anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisikletli çocukların hızla ana caddeye çıkması, caddeden geçen belediye otobüsünün çarpması, otobüs şoförünün ve vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"Allah korudu ölümle burun buruna geldiler"

Kazada çocuklara yardımcı olmak için bölgeye giden işletme sahibi Enes Baytar, "Biz çığlık sesiyle bir anda dışarı fırladık ve çocukları yerde görünce ilk yardımı yapmak için koştuk. Durumları biz gördüğümüzde iyi gibiydi ama olayın sıcaklığıyla fark etmemiş olabilir diye hızlı bir şekilde ambulansa haber verdik. Güvenlik kamerasını izleyince çocukların dikkatsizce yola fırladıklarını fark ettik. Allah korusun otobüs 3 saniye daha geç gelseydi belki de altına gireceklerdi. Allah korudu ölümle burun buruna geldiler" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:58:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Aniden yola fırlayan bisikletli çocuklar ölümün kıyısından döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.