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Bitlis'te Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Bitlis'te Drone Destekli Trafik Denetimi

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genlinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan ve diğer kuralları ihlal eden 3 bin 536 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Bitlis\'te Drone Destekli Trafik Denetimi
20.12.2023 - 11:25,
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Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genlinde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent güvenliği kamera sistemi ve drone ile yapılan hız denetimlerinde yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan ve diğer kuralları ihlal eden araçlara cezai işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik kazalarının oluşumunda büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 1-19 Aralık 2023 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ilimizde hız denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan ve diğer kuralları ihlal eden 3 bin 536 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 127 araç trafikten men edildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak, sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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