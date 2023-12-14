 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te genç intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te genç intihar etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, sahil iskelesinde bulunan ateşli silahla kafasına sıkarak intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bitlis\'te genç intihar etti
14.12.2023 - 00:20,
Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 yaşındaki bir genç silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşlarındaki B.Ç. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, B.Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken öte yandan polisin olayın yaşandığı yer ve civarındaki araştırması devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tatvan, Bitlis, Olaylar, Güvenlik, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te genç intihar etti - Son Dakika


00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı

Son Dakika
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te genç intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement