Bitlis\'te Nemrut Krater Gölü bölgesinde ot yangınına müdahaleye giden resmi araç kaza yaptı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü bölgesinde çıkan ot yangınına müdahaleye giden resmi araç kaza yaptı.

Kaza, Bitlis merkezde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlk ve Ortaokulu civarında meydana geldi. Aynı yöne giden 06 FS 7544 plakalı otomobil ile Bitlis Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 AC 607 plakalı resmi araç henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. - BİTLİS