Bitlis\'te pomza yüklü tır devrildi, 1 yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te pomza yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Delikli Taş mevkiinde meydana geldi. Ercan Kınay kontrolündeki 56 AAK 637 plakalı tır, henüz belirlenmeyen nedenle devrilerek bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kınay yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Kınay, AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kınay, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS