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Bitlis'te pomza yüklü tır devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te pomza yüklü tır devrildi, 1 yaralı

Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, pomza yüklü tır devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bitlis\'te pomza yüklü tır devrildi, 1 yaralı
19.12.2023 - 13:30,
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'te pomza yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Delikli Taş mevkiinde meydana geldi. Ercan Kınay kontrolündeki 56 AAK 637 plakalı tır, henüz belirlenmeyen nedenle devrilerek bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kınay yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Kınay, AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kınay, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te pomza yüklü tır devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
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