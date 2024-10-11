Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı, 142.4 gram metamfetamin ve silahlar ele geçirildi.

11.10.2024 22:10
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

BİTLİS - Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur ilinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 5, Ahlat'ta 1 ve Burdur'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 142.4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

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