BM: Haiti\'de Sağlık Sistemi Çökmek Üzere

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Birleşmiş Milletler (BM), şiddet olaylarının arttığı Haiti'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıkladı.

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve hükümet karşıtı eylemleri ülkeyi kaosa sürükledi. Olayların devam etmesi nedeniyle başkent Port-au- Prince'de olağanüstü hal 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Olağanüstü hal çerçevesinde tüm protestolar yasaklanırken, güvenlik güçlerine sokağa çıkma yasağına uymayanları gözaltına almaları talimatı verildi.

Sokak çatışmalarının yaşandığı Port-au-Prince'te, bir gıda deposu yağmalandı, birçok araç ise kundaklandı. Akaryakıt istasyonlarının kapatılması nedeniyle halk, plastik kaplarla sokak satıcılarından benzin almaya başladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, personel, ekipman, yatak, kan ve ilaç eksiklikleri nedeniyle ülkenin sağlık sisteminin "çökmek üzere" olduğu, çatışmalarda yaralananların tedavisinde zorluk yaşandığı belirtildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada ise hayati ekipman, tıbbi malzeme ve gıda taşıyan kamyonların Port-au-Prince limanında mahsur kaldığı ifade edildi. Açıklamada, güvenlik riski nedeniyle deniz taşımacılığının da askıya alındığı kaydedildi.

Başbakan ülkeye dönemiyor

Haiti'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü Başbakan Ariel Henry'nin çok uluslu bir güvenlik gücünün ülkeye gönderilmesini görüşmek üzere Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmesi üzerine sokaklar karışmıştı. Henry'nin istifasını isteyen çetelerin iki cezaevine yönelik düzenlediği baskınlarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 bin mahkum firar etmişti. Artan şiddet olayları nedeniyle ülke genelinde Pazar günü 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi ise yerlerinden edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Salı gününden bu yana Porto Riko'da bulunan Ariel Henry ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün telefonda görüştüğü Belirtildi. Açıklamaya göre Blinken görüşmede ülkede daha kapsayıcı bir hükümete geçişi hızlandırmaya yönelik acil ihtiyaç olduğunu ifade etti. - PORT AU PRINCE