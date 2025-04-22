Bodrum Açıklarında 21 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, KB-114) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta yapılan kontrollerde 9'u çocuk 21 göçmen yakalandı. Botta bulunan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA