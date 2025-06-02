Bodrum'da Anneye Şiddet Soruşturması

Çocuğuna şiddet uygulayan anne kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen Kırgızistan uyruklu anne hakkında soruşturma başlatıldı. Şiddet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Mayıs'ta meydana geldi. İstanbul'da yaşayan D.O., boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun Bodrum'daki evine geldi. Aynı evde birkaç gün kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik sert davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. Baba A.U., 31 Mayıs'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eşinden şikayetçi oldu. A.U. ifadesinde eşinin davranışlarının tutarsız olduğunu, çocuğu zaman zaman ısırdığını ve tokat attığını öne sürdü. Gözaltına alınan D.O. ise ifadesinde, çocuğun elini ısırmadığını ancak yüzüne ve ağzına vurduğunu kabul etti.

Bebeğin vücudundaki darp izleriyle ilgili sağlık raporu alınırken, çocuğun geçici olarak babaya teslim edilmesine karar verildi. Savcılığın talimatıyla D.O.'nun ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için resmi bir rapor hazırlanması istendi. Öte yandan şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.