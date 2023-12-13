Bodrum\'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında içinde bir kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar açıklarında içinde bir kişi bulunan ve 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenen 10 metre uzunluğundaki tekne Bodrum'a emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA