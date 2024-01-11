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Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağılar silah zoruyla çalındı - Son Dakika
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Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağılar silah zoruyla çalındı

Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen 16 buzağıyı satmak için gelen 3 kişi, silah zoruyla darp edildi ve buzağılara el konuldu. Buzağılarla birlikte kaçmaya çalışan 7 saldırgan jandarma tarafından yakalandı.

Samsun\'dan Bodrum\'a getirilen buzağılar silah zoruyla çalındı
11.01.2024 - 22:07,
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Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağıyı satmak için getiren 3 kişi, silah zoruyla darp edildi, getirdikleri buzağılara el konuldu. Buzağılarla birlikte Bodrum'dan kaçmaya çalışan 7 saldırgan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkiinde olduğunu dile getirerek Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E.'yi buzağılarla birlikte Cennet Koy'a götürdü. Buzağı satıcılarını, Cennet Koy'da İ.A. ve orada bekleyen silahlı bir grup A.Ç., M.Ç., D.K.,Y .A., H.A. ve H.D. karşıladı. Samsun'dan gelen 3 kişi, burada silah ve bıçak zoruyla darp edilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

Jandarma kısa sürede yakaladı

Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın'a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bodrum'dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti anca 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Öte yandan Aydın'da yaşayan şüphelilerin daha önce buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri iddia edildi. Şahıslar, buzağı satıcılarının şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağılar silah zoruyla çalındı - Son Dakika


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