Dükkanında boğazı kesilmiş ve üzeri battaniyeyle örtülmüş halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde yer alan bir camcı dükkanında kan donduran bir olay yaşandı. Dükkanın sahibi olan 4 çocuk babası Alaaddin Yıldız'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde dükkana geldi.

BOĞAZI KESİLMİŞ, ÜZERİ BATTANİYEYLE ÖRTÜLMÜŞ

Camcı dükkanına giren arkadaşları Yıldız'ı üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette boğazı kesilmiş halde buldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen işletme personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yıldız'ın komşuları, Alaaddin Yıldız'ın çevresindeki herkese iyilik yaptığını ve kimseye zararı olmadığını ifade etti.