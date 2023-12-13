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Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, yaklaşık 3 kilometre yürüdükleri kayalık alanda denize düşen köpeği, uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Köpek, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Bodrum\'da denize düşen köpek kurtarıldı
13.12.2023 - 17:29,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, yaklaşık 3 kilometre yürüdükleri kayalık alanda denize düşen köpeği, uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duyarlılığı sayesinde gelen bir ihbar üzerine denize düşen bir köpeği kurtarma operasyonu düzenledi. İtfaiyeden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar neticesinde ekipler, acil bir şekilde alana intikal etti. Torba Mahallesi'nde denize düşen bir köpek olduğu bilgisini alan belediye ekipleri, araçla ulaşılamayan noktaya yaklaşık 3 kilometrelik bir yolu yürüyerek ulaştı. Soğuk hava nedeniyle ayaklarında hissiyat kaybı yaşayan köpek, başarılı bir kurtarma operasyonu ile denizden çıkartıldıktan sonra Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda köpeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Olaya müdahale eden belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bodrum Belediyesi olarak can dostlarımıza yönelik duyarlılığımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, zorlu şartlara rağmen özverili bir şekilde hareket ederek bu kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın duyarlı ihbarları, can dostlarımızın hayatını kurtarmamıza vesile oldu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika


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