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Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş bir tilki ölüsü bulundu. Olayın faillerinin tespiti için araştırma başlatıldı.

Bodrum\'da derisi yüzülmüş tilki bulundu
12.12.2023 - 19:02,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde derisi yüzülmüş halde bir tilki, çöp konteynerinin yanına atılmış halde bulundu.

Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak kesişiminde bulunan çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş halde bir hayvan ölüsü bulundu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Önce yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptıkları inceleme sonrasında bir tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin nizami bir şekilde yüzüldüğü görüldü.

Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Konacık, Bodrum, Muğla, Hayvan Hakları, Çevre, Suç, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu - Son Dakika


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