Bodrum\'da Eşekler Trafiği Felç Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Kavşağı mevkiinde karayoluna çıkan iki başıboş eşek trafiği adeta felç etti.

Bodrum- Milas istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda sahipsiz olduğu değerlendirilen iki eşek, karayoluna girerek yan yana yürümeye başladı. Yolda ilerleyen eşekler, sürücülere zor anlar yaşattı. Seyir halindeki araçlar ani fren yapmak zorunda kalırken, bazı sürücüler ikaz lambalarını yakarak arkadan gelenlerin yavaşlamasını sağladı. Korna seslerine aldırış etmeyen eşekler, yaklaşık 300 metre boyunca karayolunda ilerlemeyi sürdürdü.

Uzun süre yol ortasında yürüyen eşekler, daha sonra ormanlık alana saparak gözden kayboldu. Trafikte tehlikeli anlara neden olan eşekler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - MUĞLA