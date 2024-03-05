Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi, tekne karaya sürüklendi
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amatör balıkçı teknesinin karaya vurduğu ilçede ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü.
Meteoroloji, Muğla için turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış, Bodrum - Kaş arasında fırtına uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir amatör balıkçı teknesi karaya vururken bölgeden bulunan bir motosikletin rüzgarın şiddetiyle devrildiği görüldü. İlçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, dallar kırıldı.
Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, debisi yükselen derelerden akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı. Bodrum - Turgutreis Karayolu'nda Sel sularıyla karayoluna sürüklenen taş ve toprak, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
Bodrum'da yağmurun akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
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Düzce'de çöp konteynerında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Kemikleri atan şahıs yakalandı ve yeme içme sektöründe işyeri olduğu tespit edildi. Araştırmalar, kemiklerin nerede işlendiğini ve nerelerde kullanıldığını ortaya çıkarmak için devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla reflektör ve tepe lambası dağıtımı gerçekleştirildi. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler Odası Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda, 30 çiftçinin traktör römorkuna reflektör takıldı ve 5 traktöre de tepe lambası takıldı. Polis ekipleri, çiftçilere traktör kazalarını önlemenin önemini anlatırken, reflektörlerin gece görünürlüğü artırdığına dikkat çekti.
Kırklareli'de gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında Vali Birol Ekici, şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekici, Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu vurgulayarak, seçimlerin huzur ve güvenliği için tedbirler aldıklarını belirtti. Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçluların yakalandığını ifade eden Ekici, düzensiz göçle mücadelede de önemli adımlar attıklarını söyledi.
Gaziosmanpaşa'da bir kişi, yapımı devam eden parkta ölü olarak bulundu. Sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edilen şahıs, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin sahte altınları buluntu define ürünü gibi göstererek sattıkları tespit edildi. Yaklaşık 1 milyon 325 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli suç delilleri ele geçirildi.
Erzurum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devriye gezen Jandarma ekipleri, Çamlı köyü yakınlarında park halinde bulunan araçlarda şüpheli hareketlerde bulunan şahısları fark etti. Yapılan aramada kazma, kürek, jeneratör ve el feneri gibi kaçak kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi. E.K., A.Ö., H.D. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şüpheli, pişman olduğunu öne sürerken, genç kız ise kasıtlı vurulduğunu iddia etti. Olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi.
Pendik'te yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebek ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
FETÖ'nün 2012 yılındaki Askeri Lise Sınavı sorularını usulsüzce temin ederek örgütün sözde askeri yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağladığı iddia edilen 2 şahıs Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 5 kilo 220 gram metamfetamin, 44,04 gram afyon sakızı, 1,96 gram esrar ve 1,04 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
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