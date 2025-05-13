Bodrum\'da Kaçak Yapı Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Adaboğazı mevkisinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölge sınırları içerisinde yer aldığı tespit edilen kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespit üzerine, Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekipleri ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Botlarla ulaşılan alanda, yapı sahiplerine yıkım kararı tebliğ edildi.

Yıkıma itiraz eden ve bölgede kamp yaptığını iddia eden bir kişi, Milli Emlak görevlilerinden kimlik göstererek görev ve yetki belgesi talep etti. Ekiplerle söz konusu kişi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ekipler, yasal işlemler doğrultusunda yıkım kararını uygulayarak yapıyı balyozlarla yıktı. Alan içerisinde bulunan çöp ve eşyalar da ekiplerce kaldırıldı. - MUĞLA