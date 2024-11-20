Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüsünün şarampole girdiği trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bodrum - Milas Karayolu'nda meydana geldi. Milas istikametine giden H.K. idaresindeki 48 BB 6519 plakalı minibüs, Güvercinlik Mahallesi'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, şarampole girerek durabilirken, kazada 8 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?