Bodrum\'da sahile yapılan kapı kaldırıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile yapılan kapı, Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kaldırıldı.

Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisindeki sahildeki iki otel arasına 2018 yılında kapı yapıldı. Bir süre sonra iki otel işletmecisi ortak olunca kapı geçiş yoluna çevrildi. Kimi vatandaşların tepki gösterdiği kapıyla ilgili Bodrum Kaymakamlığı harekete geçti. Kapının Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı ile Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından kaldırıldığı bildirildi. - MUĞLA