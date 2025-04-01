Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki tekne Kıyı Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Gümbet açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki teknenin fırtına nedeniyle sürüklenmesi sonrası tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek emniyet altına aldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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