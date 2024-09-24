Bodrum\'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişi bulunan özel tekne açık denizde motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısı yapıldı.

Bodrum Kalekent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-14 botuna yedeklenen tekne Bağlar Koyu'nda emniyete alındı. - MUĞLA