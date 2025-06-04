Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı

Bodrum\'da Tekne Patladı: 3 Yaralı
04.06.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da yakıt ikmali sırasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki özel bir marinada akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için yanaşan teknede patlama yaşandı. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Mustafa Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Bodrum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz
Fred’den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
“Babası kayıp, annesi öldü“ yazılı notla terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu "Babası kayıp, annesi öldü" yazılı notla terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi Portekiz basını duyurdu Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:19
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti
Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
19:09
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
18:59
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
18:55
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim
CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
18:54
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 14:57:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.