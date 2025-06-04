Bodrum\'da Tekne Patladı: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Milta Marina içerisindeki akaryakıt istasyonuna gelen 12 metre boyundaki "Aslan" isimli tekneye yakıt ikmali yapıldı.

KONTAĞI ÇEVİRİR ÇEVİRMEZ PATLADI

İkmal sonrası yakıt iskelesinden ayrılmak için çalıştırılan motoryatta elektrik kontağından kaynaklı olduğu sanılan patlama meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Mustafa Ö´nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş.´nin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekne kaptanının halatı çözdükten sonra motoru çalıştırmak için içeri girdiği, kısa süre sonra da patlamanın yaşandığı görülüyor. Patlamanın ardından kaptanın yaralı halde dışarı çıktığı, marina görevlilerinin de çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görüntüye yansıyor.