Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

23.09.2024 23:05
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın ise söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Taner Şar (60) idaresindeki 34 HFM 939 plakalı motosiklet, iddiaya göre karşı istikametten şerit ihlali yaparak gelen İ.Ç. (19) yönetimindeki 38 KH 404 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ticari araç yol kenarına devrilirken, motosiklet sürücüsü Taner Şar olay yerinde hayatını kaybetti. Ticari araç sürücüsü İ.Ç. ile araçta bulunan M.K. ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası araçta başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. Araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından Taner Şar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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