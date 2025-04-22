Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, B.A. adlı şahsın Yalıkavak ve Koyunbaba mahallelerindeki ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın adreslerine operasyon yaptı. İkametlerde yapılan aramalarda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 10 kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA