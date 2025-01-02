Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

3.Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, satışa hazır olarak paketlenmiş 92 paket içerisinde 71 gram ve tek parça halinde 230 gram olmak üzere toplam 301 gram kokain ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA