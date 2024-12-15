Bodrum'da Yıldırım İki Aracı Yaktı

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Bodrum'da sanayiye yıldırım düştü: Park halindeki 2 araba yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayi sitesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü, park halindeki 2 otomobil yangın çıktı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış esnasında Konacık Mahallesi'ndeki sanayi sitesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği palmiye ağacında yangın başladı. Alevler ağacın dibindeki park halindeki bir otomobile sirayet etti.

Otomobilde büyüyen alevler, hemen yanındaki diğer otomobille sıçradı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yaptı. Otomobillerden biri tamamen yanarken diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi.