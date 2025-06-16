Bodrum Türkbükü\'nde Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde makilik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bodrum Türkbükü Mezarlık üst tarafında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yer ve hava araçları yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye ekipleri ekipleri de yangına karadan müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bodrum Türkbükü'nde orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" dedi. - MUĞLA