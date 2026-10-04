Bolu'da alkollü olduğu öğrenilen şahıs sinir krizi geçirip bıçakla kendini yaraladı - Son Dakika
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Bolu'da alkollü olduğu öğrenilen şahıs sinir krizi geçirip bıçakla kendini yaraladı

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Bolu\'da alkollü olduğu öğrenilen şahıs sinir krizi geçirip bıçakla kendini yaraladı
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Bolu'da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs, evinde bıçakla kendini yaraladı. İlk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren şahıs, evinde bıçakla kendini yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Sezgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen E.O., eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Ardından sokak üzerindeki ikametine giren E.O., eline aldığı bıçakla kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.O., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKöroğluOlaylarGüncelBoluSon Dakika

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