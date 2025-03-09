Bolu\'da Çakar Lamba Ceza Rekoru

Bolu'da aracına çakar takan sürücüye trafik polisleri tarafından 138 bin lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Yunus Polisi ve Trafik Polisi ekipleri tarafından araç yoğunluğunun fazla olduğu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi rampasına uygulama noktası kurdu. Ekipler tarafından bir aracın çakar lamba taktığı tespit edildi. Uygulama noktasında E.T. idaresindeki Fiat Linea marka araç durduruldu. Trafik polisleri araç sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesti. Ayrıca araç 30 gün trafikten men edildi. - BOLU