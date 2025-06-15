Bolu\'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Polisten yüreklere dokunan tavsiye: "Bugün Babalar Günü, böyle bir acı yaşatma hakkın yok"

Tek teker şov yaptı, polis sabahına buldu: 19 bin lira ceza

BOLU - Bolu'da dün akşam sosyal medyada tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri yayılan ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından sabah yakalandı. Sürücüye toplam 19 bin 670 lira ceza kesilirken, motosikleti trafikten men edildi. Sürücüye babalar gününde ders niteliğinde uyarıda bulunan Trafik Şube Müdürü, "Bugün Babalar Günü. Senin, ailene böyle bir acı yaşatma hakkın yok" dedi.

Bolu'da D-100 kara yolu üzerinde 14 ADB 039 plakalı motosikletiyle kuralları hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkartan Yusuf Korkut Kıyak isimli sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tepki çeken görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kazaya davetiye çıkartan sürücü, trafik polisinin takibi sonucu sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde trafik ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Kıyak'ın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 19 bin 670 TL para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Sürücü, savcılık kararıyla gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan trafiği tehlikeyi düşüren motosiklet sürücüsüne uyarıda bulunan Trafik Şube Müdürü, "bugün Babalar Günü. Senin, annenle babana böyle bir acı yaşatma hakkın yok" dedi.

"Bu işin şakası olmaz"

Bu işin şakasının olmadığını söyleyen polis, "Bizden sana bir abi tavsiyesi, Annenin, babanın ve başka insanların canını yakmaya hakkın yok. Bu işin şakası olmaz. Size bir oyun gibi gelebilir ama insanların hayatıyla, kendi hayatınla oynuyorsun. Bunu yapma. Akrobatik hareketleri hiçbir yerde yapamazsın, bu hem senin hem başkalarının hayatını tehlikeye atar" diye konuştu.

"Biz bu durumu biraz abartmıştık"

Yaptığının doğru olmadığını söyleyen Yusuf Korkut Kıyak, "Doğru olan yapıldı. Gerekli işlemlerin yapılması lazım. Biz bu durumu biraz abartmıştık. Yapacak bir şey yok, polislerimizin canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.