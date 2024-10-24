Bolu'da Jandarma Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Jandarma Trafik Denetimi

Bolu\'da Jandarma Trafik Denetimi

Bolu jandarma, 3 ilçeyi bağlayan yolda gece denetim yaptı, kimlik ve alkol kontrolleri gerçekleştirdi.

24.10.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri 3 ilçeyi birbirine bağlayan güzergahta denetim yaptı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Karakolu ekipleri Mudurnu, Göynük ve Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan yolda denetimlerini sürdürdü. Gece saatlerinde bölgede trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kimlik, alkol, filmli cam ve evrak kontrolü yaptı. Ekiplerin denetimlerini sıklıkla sürdüreceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nallıhan, Politika, 3-sayfa, Mudurnu, trafik, Göynük, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Jandarma Trafik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:58 Beşiktaş, Lyon’u deplasmanda 1-0 yendi Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi
23:37 Elebaşı Gülen’in cenazesinden dikkat çeken kareler Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
22:41 Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
22:14 Bahçeli’nin çağrısının ardından Kandil’den ’Öcalan’ mesajı Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı
21:04 Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
10:55 Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı Golün iptal olduğunu gören Kerem Aktürkoğlu Halil Umut Meler ile tartıştı
10:46 Çin’de bir tanker şoförü, ’’insanları öldüreceğim’’ diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü Çin'de bir tanker şoförü, ''insanları öldüreceğim'' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü
10:35 Menzil Cemaati’nde kameraların önünde miras kavgası Menzil Cemaati'nde kameraların önünde miras kavgası
10:23 Zehra Güneş’ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz Zehra Güneş'ten muhabire tepki: Neden fotoğraf çekiyorsunuz?
10:16 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:59 TUSAŞ’taki terör saldırısında kahreden ’çiçek’ detayı TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2024 00:30:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Jandarma Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.