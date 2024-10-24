Bolu\'da Jandarma Trafik Denetimi

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Bolu'da jandarma ekipleri 3 ilçeyi birbirine bağlayan güzergahta denetim yaptı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Karakolu ekipleri Mudurnu, Göynük ve Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan yolda denetimlerini sürdürdü. Gece saatlerinde bölgede trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kimlik, alkol, filmli cam ve evrak kontrolü yaptı. Ekiplerin denetimlerini sıklıkla sürdüreceği öğrenildi. - BOLU