Bolu\'da Sahte Plaka Kullanımına Ceza

Bolu'da motosiklet plakasındaki harfleri değiştirerek sahte plaka kullanan sürücü, polis ekiplerine yakalandı. Motosikletli Şahin ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan uyanık sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında plakası 34 EFS olan bir motosikletin plakasında oynama yapıldığını fark etti. Yapılan kontrolde sürücünün plakanın "F" harfini boyayarak "E" harfi haline getirdiği ve plakayı "34 EES" olarak değiştirdiği belirlendi. Ekipler, sürücüye sahte plaka kullanmaktan 46 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücü hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BOLU