Bornova'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Bornova'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır 2 yaralı

Boynundan bıçakla ağır yaralanan gencin bilincini kaybettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Boynundan bıçaklanarak kan kaybeden gencin yere eğilip bilincini kaybettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay gece saat 00.20 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Meydana gelen kavgada S.Y. ve E.K. ile K.Ş. ve D.Ç. birbirlerine girdi. Kavganın büyümesinin ardından K.Ş. boynundan, D.Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı. Karşı taraf ise olayın ardından kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde her 2 yaralı da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan K.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yere yığıldığı anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga ve boynundan bıçaklanan K.Ş.'nin yere yığılıp kendinden geçme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Boynundan bıçak yarası alan gencin kan kaybı nedeniyle yere yığıldığı, çevredekilerin de yardıma geldiği anlar yer aldı.

Cinayet Büro yakaladı

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi sonucu şüphelileri belirledi. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheliler S.Y. ve E.K.'yi Karabağlar ilçesinde yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.