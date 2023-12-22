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Boş arazide dua eden şahıs ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide dua eden bir şahsın olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kontrol edilen mezardan ise kedi ölüsü çıktı.

Boş arazide dua eden şahıs ekipleri harekete geçirdi
22.12.2023 - 20:31,
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Boş arazide dua eden şahıs ekipleri harekete geçirdi

Mezardan kedi ölüsü çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazideki küçük bir mezarda dua eden şahsın olduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Kontrol edilen mezardan kedi ölüsü çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gültepe mahallesi Çiftçiler caddesi üzerinde boş bir arazide dua eden birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise kazı yaptı. Yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü olanın ölü bir kedi olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA
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