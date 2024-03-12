Bozcaada Açıklarında Yunan Unsurlar Tarafından Geri İtilen 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Bozcaada Açıklarında Yunan Unsurlar Tarafından Geri İtilen 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Bozcaada Açıklarında Yunan Unsurlar Tarafından Geri İtilen 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüpheli de yakalandı. Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

12.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:08
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde 26'sı çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada Açıklarında Yunan Unsurlar Tarafından Geri İtilen 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada Açıklarında Yunan Unsurlar Tarafından Geri İtilen 42 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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