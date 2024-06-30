Bozcaada'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Bozcaada'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün denize giren 79 yaşındaki Figen Er kayboldu. Yakınları tarafından jandarmaya bildirilen olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları hava kararınca ara verildi ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden bölgede arama çalışmalarına başladı.

30.06.2024 12:26
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün denize giren Figen Er (79) kayboldu. Denizde kaybolan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün 13.00 sıralarında Sulubahçe Plajı'nda meydan geldi. Figen Er evinin yakınında bulunan Sulubahçe Plajı'nda denize girdi. Er, aradan geçen saatler sonunda eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sahilde kıyafetleri bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Figen Er için Sahil Güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. İlçe jandarma ekipleri de çalışmalara karadan destek verdi.

Ekipler hava kararınca arama kurtarma çalışmalarına ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Bozcaada, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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