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Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'e bağlı Anderlecht'te dün gece bir binaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Clemenceau Metro İstasyonu yakınlarında bulunan binanın dış cephesinde en az 15 kurşun izi tespit edilirken, saldırganlar ayrıca binaya molotofkokteyli fırlattı. Savcılık, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktararak, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Öte yandan, Anderlecht'te yarın akşam UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları kapsamında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. - BRÜKSEL