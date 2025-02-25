Bucak\'ta Otomobil Alev Aldı

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Burdur'un Bucak ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde seyir halindeyken alev alan ve motor kısmı yanarak büyük hasar gören otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 12: 15 sıralarda Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Köyü Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya-Isparta yolu üzerinde 32 FH 889 plakalı Opel marka otomobilden seyir halindeyken dumanların gelmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına park ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün yangın söndürme tüpü ile kontrol altına almaya çalıştığı yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - BURDUR