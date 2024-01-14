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Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan bir tır, Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yol trafiğe tekrar açıldı.

Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
14.01.2024 - 12:28,
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Burdur- Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresindeki 63 ACR 037 plakalı tırın kupa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören Ahmet K. aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürülen yangında tır yanarak kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle Burdur Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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