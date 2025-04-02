Burdur'da kaybolan Hilmi Güleşir için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Burdur'da kaybolan Hilmi Güleşir için arama çalışmaları sürüyor

Burdur\'da kaybolan Hilmi Güleşir için arama çalışmaları sürüyor

31 Mart'ta kaybolan Hilmi Güleşir'i bulmak için ekipler 3. günde arama yapıyor.

02.04.2025 15:20
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Burdur'da 31 Mart akşamı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hilmi Güleşir'i arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Antalya, İzmir ve Konya'dan gelen 14 dalgıç polis Güleşir'in en son görüldüğü Burdu Gölü'nde botlar ve su altı sonar cihazı ile arama yaparken sahada ise asayiş ekipleri her yerde yaşlı adamı arıyor.

Burdur'da 31 Mart akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'i bulmak için ekipler seferber oldu. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son kaybolduğu gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ertesi sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalya, Konya ve İzmir'den sevk edilen dalgıç polisler gölde arama çalışmalarına başladı.

Hilmi Güleşir'in göle girme ihtimalini değerlendiren ekiplerin bildirmesi üzerine, ilk gün Antalya'dan bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Ancak gölde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine Konya ve İzmir'den de dalgıç polisler bölgeye yönlendirildi. Aramaların üçüncü gününde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sonar cihazı destekli tarama faaliyetlerini botla sürdürürken, şüpheli bölgeleri belirleyerek diğer ekiplerin o noktalarda yoğunlaşmasını sağladı. Yoğun yağışa rağmen devam eden çalışmalara, 14 dalgıç polis, yaklaşık 50 Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ve AFAD ekipleri katılıyor.

Ailenin çaresi bekleyişi sürüyor

Göldeki arama çalışmalarını yakından takip eden Hilmi Güleşir'in oğlu Hüseyin Güleşir ve kızı Çiğdem Koç babalarının bir an önce bulunmasını umutla bekliyor.

"Babacığım bizi duyuyorsan ne olur çık gel"

Arama bölgesinden babasına seslenen Hilmi Güleşir'in oğlu Hüseyin Güleşir, "Bayramın birinci günü akşam saat 21.00 sıralarında aile içinde yaşadığımız bir tartışmadan dolayı babam köyden ayrılarak otostop çekerek şehir merkezindeki evimize doğru geldi. Daha sonra biz de arkasından eve geldiğimizde evde olmadığını fark ettik ve karakola giderek ihbarda bulunduk. Daha sonra kendi çabalarımızla ve kolluk kuvvetlerimizin yardımlarıyla aramalara başlandı. Arama çalışmalarında göl kenarında ceketi bulununca şüphelendik ve tekrar ekiplerle görüşerek aramaları bu tarafa yönlendirdik. 3 gündür dalgıçlar ve botlarla gölde arama çalışması yapılıyor. AFAD ekipleri de gerek termal kameralar ile gece görüş kameraları ile dron kameralar ile şüphelenilen her yere bakıyorlar. Artık biz de umudumuzu kesmek istemiyoruz. Çünkü burada olacağına inanmıyoruz. Buraya gelen bütün polis ağabeylerimiz burada olmadığını düşündüklerini söylüyorlar. Biz de artık diyoruz ki babam bize kızdıysan, buralardaysan çık gel artık. Biz senin evlatlarınız. Biz sana kızgın da değiliz. Lütfen bizi duyuyorsan mutlaka çık gel. Dermanımız kalmadı artık" dedi.

"Ailen perişan, ne olursun gel"

Hilmi Güleşir'in kızı Çiğdem Koç da, "Babacığım seni 3-4 gündür arıyoruz. Seni çok seviyoruz. Eğer hayattaysan, bizi duyuyorsan ne olursun çık gel. Biz senin evlatlarınız, torunların seni bekliyor. Ailen eşin, çocukların çok perişan haldeyiz. Görüyorsan duyuyorsan gel babacım. En azından hayattaysan bize hayattayım beni aramayın de. Sadece bir haber gönder bize. Ne olursun en kısa zamanda gel" şeklinde konuştu. Hilmi Güleşir'i arama çalışmaları gölde ve şehirde aralıksız devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kaybolan Hilmi Güleşir için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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