Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Burdur'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde çıkınca gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Ekim tarihinde il merkezinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 440 kullanımlık narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. ve E.K. adlı 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR