Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık -11 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu icra edilen 12 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 13 şüpheli şahıstan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 9'u ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 20 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas ele geçirildi. - BURDUR