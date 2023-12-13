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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 20 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas ele geçirildi.

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
13.12.2023 - 00:16,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık -11 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu icra edilen 12 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 13 şüpheli şahıstan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 9'u ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 20 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Burdur, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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