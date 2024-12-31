Burdur'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

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Burdur'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini sağlamak için Burdur Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı toplam bin 341 personelden oluşan 214 ekiple sahada olacak.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde bulunan ana arterlerde ve sabit yol uygulama noktalarında, halkın yoğun olduğu güzergahlarda meydana gelebilecek trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2024 08.00 ile 01 Ocak 2025 08.00 saatleri arasında 123 ekip ve 964 personelin, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 91 ekip ve 377 personelin görev alacağı kaydedildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için Burdur genelinde toplamda 214 ekip ve bin 341 personel sahada aktif bir şekilde görev alacak. - BURDUR