Bursa\'da 160 Bin Liralık Telefon Hırsızlığı

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30 saniye 160 bin lira değerindeki telefonları böyle çaldılar

Şüpheli 3 çocuğun telefon vurgunu kamerada

BURSA - Bursa'da, 160 bin lira değerindeki 2 telefonu saniyeler içinde çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çalıp kayıplara karıştı. Şüpheli çocuklardan biri etrafta gözcülük yaptığı, 2 şüphelinin ise telefonu aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, 2 telefonun değerinin 160 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine hırsızlığa karışan çocukları bulmak için çalışma başlattı.