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Bursa'da 3 arkadaş ormanda mahsur kaldı

Bursa\'da 3 arkadaş ormanda mahsur kaldı

Balık tutmak için giden 3 arkadaş, 20 saat sonra kurtarıldı, sağlık durumları iyi.

16.09.2024 12:19
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Bursa'da dereye balık tutmak için gelen 3 arkadaş havanın kararmasıyla birlikte Uludağ'ın eteklerinde mahsur kaldı. Geceyi ormanda geçiren 3 arkadaş, ekiplerin nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası kurtarıldı. 20 saat sonra kurtarılan 3 arkadaşın sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi Balaban Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için Balaban Deresi'ne gelen 3 arkadaş havanın kararmasıyla birlikte ormanlık alanda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleriyle birlikte AFAD, JAK, AKUT ekipleri harekete geçti. Karanlıkta yollarını bulamayan 3 arkadaş, ters yöne giderek Uludağ'ın Bakacak mevkiine doğru gitmesi ekiplerin işini zorlaştırdı.

Ekipler havanın aydınlanması bekledi

Ekipler ormanlık alanın sarp olması nedeniyle havanın aydınlanması bekledi. Mahsur kalan ve kaybolan 3 arkadaşın yerinde sabit beklemesini istedi. Yaklaşık 20 saat sonra 3 arkadaş mahsur kaldıkları ormanda ekipler tarafından nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Geceyi ormanda geçiren 3 arkadaşın sağlık problemleri olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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